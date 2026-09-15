Nadim le revela a Cihan el secreto de Zerrin: el bebé que espera es de Kaya

Antes de contarle la verdad, Nadim ha querido hacer un trato con Cihan. Le ha propuesto participar en uno de sus envíos a cambio de la información que tiene, y ambos han terminado llegando a un acuerdo.

Impaciente por saber qué se esconde detrás de esa misteriosa información, le ha pedido que hable de una vez. Nadim entonces ha soltado la noticia que puede provocar un nuevo terremoto en la familia: Kaya es el padre del bebé de Zerrin.

Cihan no daba crédito a lo que acababa de escuchar. Zerrin ha negado que el bebé sea de Kaya y ha asegurado que no es suyo. Por eso, antes de creer las palabras de Nadim, necesitaba una prueba.

Y Nadim la tiene. Le ha entregado un documento médico que demuestra que es estéril y que no puede tener hijos biológicos. Para Cihan, la información es suficiente para empezar a atar cabos.

Nadim le ha dejado claro que el bebé de Zerrin no puede ser de su marido y que, por tanto, Kaya es el padre. Cihan se ha quedado con el documento en sus manos. Pero hay algo que Cihan todavía no sabe. ¿por qué Zerrin ha mentido sobre el padre de su hijo y qué hará cuando la verdad salga a la luz?

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