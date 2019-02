Receta: helado de chocolate blanco y Kinder Schoko-Bons

¿A quién no le gusta el chocolate blanco? ¿Quién no ama el Kinder Schoko-Bons? Y por último, ¿de verdad hay alguien a quien no le gusten los helados? La respuesta es no, de manera que la receta que traemos esta semana es, sin duda, un caballo ganador.

En este vídeo te contamos cómo se hace un rico helado de chocolate blanco y kinder Schoko-Bons. ¡No te lo pierdas! No podrás dejar de comer helado en las próximas horas.

Una copa de helado de textura untuosa, dulzón, fresco, con ese tándem tan maravilloso que forma una delicia como el chocolate Kinder y el chocolate blanco. Aprende a preparar en casa estos helados tan sencillos y deliciosos, que volverán locos a todos los miembros de la familia. ¡Cuidado, que volarán del congelador!

Sólo necesitas los siguientes ingredientes: nata para montar, chocolate blanco, leche condensada, especia de esencia de vainilla y Kinder Schoko-Bons en las cantidad que te explicamos en el vídeo.

Es una receta muy rápida y sencilla, en tan sólo 5 minutos puedes tener preparado tu helado. Sólo tendrás que removerlo varias veces mientras se enfría para que coja la textura de helado. Después ya estará listo para consumir.

Hacer un helado parece muy fácil, pero es más difícil de lo que parece. Sin embargo, preparar tu propio helado puede ser beneficioso, ya que no tendrás los azúcares añadidos que tienen casi todos los productos industriales.

Este caprichito de helado es ideal para esas veces que no tienes postre y quieres sorprender a tus comensales agradablemente.

Además ya no tendrás las complicaciones para preparar un helado, porque en el vídeo nos dan las claves para crear este helado y futuras innovadoras creaciones.

