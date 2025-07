Nala, hija de Elena Furiase, ha cumplido 3 años: así han sido las felicitaciones de su madre y su abuela, Lolita Flores

La pequeña Nala, hija de Elena Furiase y Gonzalo Sierra, acaba de cumplir 3 años y su abuela Lolita no ha podido contener su amor y ternura por ella. En su perfil de Instagram, la hija mayor de Lola Flores ha felicitado a la pequeña con unas palabras cargadas de emoción y cariño que...¡nos han derretido de amor!

"Mi nieta Nala cumple 3 años, cómo se te puede querer tanto Nala mía, tu hermano Noah y tú sois mi fuente de alegría, hacerme Abuela Lolita", ha escrito emocionada la hermana de Rosario.

La jurado de Tu Cara me Suena no se ha quedado ahí y ha compartido con sus seguidores algunos detalles entrañables sobre cómo es Nala como nieta: divertida, presumida y llena de imaginación. "Ta, como tú me llamas, me vuelve loca, lo coqueta que eres, cómo te gustan los tacones y tu pelo esa melena de Vaiana como tú dices, los cuentos que te inventas y esas palabras que usas que me muero contigo", ha continuado Lolita, completamente rendida a la peque. Unas palabras con las que, además, hemos descubierto un detalle que había pasado inadvertido hasta ahora, el adorable mote que utiliza Nala para referirse a su abuela: Ta.

Hace 3 años, Elena Furiase y Gonzalo Sierra daban la bienvenida a su segundo hijo en común, esta vez una niña a la que llamaron Nala. Una feliz noticia que lleno de alegría a toda la familia Flores, especialmente a su abuela Lolita Flores, quien no tardó en destacar el gran parecido que la pequeña guarda con su madre. Ahora, con motivo del tercer cumpleaños de Nala, Lolita ha querido agradecer a su hija y a su yerno el gran regalo que le han dado: sus nietos.

"Cómo se puede querer tanto a estos nietos míos, gracias Elena y gracias Gonzalo, me habéis hecho una mujer distinta. Mi amor por ellos es infinito, como el que le tengo a mis hijos, Elena y Guillermo y a ti mi yerno, que te adoro. Gracias al universo y gracias a Dios, solo quiero salud y felicidad en sus caminos. Os quiero. Felicidades Nala, te adoro". Con este mensaje, Lolita ha terminado su felicitación, que nos ha llegado al corazón.

Y lo cierto es que, además de las palabras de la abuela, lo que también nos ha encantado ha sido la felicitación de la mamá, Elena Furiase, que no ha dejado pasar la oportunidad de celebrar el día de su pequeña. "Felicidades mi amorcito. Más bonita que ninguna...te quiero con todo mi amor", escribía la actriz en sus redes sociales junto a una imagen de Nala.

Elena Furiase felicita a su hija Nala por su tercer cumpleaños | Stories de Instagram @elenafuriase

Lolita Flores, una abuela muy orgullosa de sus nietos y la familia que han formado sus hijos, ha demostrado con las bonitas palabras dedicadas a su nieta Nala el profundo amor que siente por los suyos. Un sentimiento que también hemos visto reflejado en la felicitación de Elena Furiase.