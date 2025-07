Inma Cuesta y Ángeles Maeso se han casado: comparten una foto de la boda y un mensaje muy importante

Inma Cuesta ha roto su regla de oro (la de hablar de su vida privada) por un motivo muy especial y en un día cargado de significado. Y es que, en el día que se cumplen 20 años de la legalización del matrimonio igualitario en España, la actriz ha desvelado que ¡se ha casado en secreto junto a Ángeles Maeso!

Para anunciar esta noticia ha compartido una foto en blanco y negro junto a su mujer, las dos vestidas de blanco e irradiando felicidad: "Por todxs los que tuvieron que esconderse y no pudieron vivir su amor en libertad. Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes y acabar en el olvido".

Se desconoce dónde y cuándo se ha celebrado el enlace, pero en la foto se observa que ha sido en un jardín y con muchos detalles florales. Y, aunque no conocemos la fecha exacta del matrimonio, han escogido el 2 de julio para hacerlo público: "Hoy se cumplen los primeros 20 años de la legalización del matrimonio igualitario en España. Hoy nos celebramos! Ni un paso atrás".

Lo cierto es que Inma Cuesta siempre ha preferido llevar su relación y su vida privada en la más estricta intimidad. Hace justo un año, la actriz compartió por primera vez una foto con su pareja. Y pudimos ponerle cara a Ángeles, guionista y socia de la productora que tiene en común junto a su ya mujer, Loba Loba.

Juntas han formado una maravillosa familia, convirtiéndose en madres por primera vez antes de la pandemia y por segunda vez en mayo de 2023. Ahora se han dado el sí, quiero completamente en secreto, pero compartiéndolo después para reivindicar los derechos LGTBIQ+ y apoyar la lucha del colectivo. ¡Que seáis muy felices!