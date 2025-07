Blanca Romero, sobre la polémica que rodea a su exmarido, Cayetano Rivera: "Siempre fue una persona súper pacífica"

Desde hace días, Cayetano Rivera ocupa las portadas por el reciente altercado que, supuestamente habría tenido lugar en una conocida hamburguesería de la capital, en el que se habría enfrentado a varios agentes de la Policía cuando intentaron que abandonase el local tras ser alertado por los empleados del mismo.

Ante los acontecimientos, el torero no dudaba en pronunciarse emitiendo dos comunicados donde reconocía que: "Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un terrorista por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Mucho menos a la policía, institución que siempre he respetado y admirado por su labor y valentía, y a la que seguiré reconociendo como tal", expresaba a través de sus redes sociales.

Cayetano Rivera, tras una corrida de toros | Gtres

Una polémica sobre la que no ha querido pronunciarse ninguna de sus exmujeres: ni Eva González, ni Blanca Romero.

La boda de Blanca Romero y Cayetano Rivera | Gtres

Blanca era captada, recientemente, por las cámaras de Gtres a su llegada al aeropuerto de Madrid. Y allí, la modelo y actriz se mostró atenta con la prensa. A pesar de no querer hacer declaraciones respecto a toda la polémica que rodea a Cayetano, Blanca sí quiso dejar claro que para ella, Cayetano siempre ha sido una persona "pacífica" y que finalmente todo se aclarará: "No tengo nada que decir ni sé qué pasó, o sea que no te puedo comentar nada. Pero siempre fue una persona súper pacífica y seguro que fue un malentendido".