Angy confirma su ruptura con Pepe Nufrio: "No quiero hablar de esta persona"

Angy tiene "el corazoncito roto". Así lo ha confirmado ella misma en la fiesta Rainbow organizada por Dulceida, como cada año, en el marco del Orgullo LGTBIQ+. Y es que, después de unos meses de rumores… ella misma ha confirmado que su historia de amor con Pepe Nufrio ha llegado a su fin. ¿Pero de mala forma?

A finales de 2022, el teatro cruzó sus caminos, confirmando esta nueva relación y acudiendo juntos a eventos públicos. Pero el amor se acabó. Angy ha confirmado a los micrófonos de Europa Press que está soltera, que no quiere hablar de él, que no mantienen contacto y que "ojalá me gustaran las chicas".

Angy en la fiesta Rainbow | Gtres

El motivo se desconoce, pero por sus declaraciones no parece que haya sido una ruptura amistosa. "Ya llegará la persona que me cuide y que me quiera como soy. Que nos lo merecemos los que somos buena gente, joder", ha respondido.

El reportero ha recordado que en el festival de Málaga asistieron juntos y parecían de lo más enamorados. Un recuerdo que, para Angy, ha sido amargo: "Uf, calla. Mira, es que no quiero hablar de esta persona".

Angy y Pepe Nufrio en el estreno de Cardo | Gtres

Sin embargo, no ha querido responder si le había hecho mucho daño o no: "Bueno, que le vaya muy bien. Sí, sí, es muy mejete, pero…". Tras esto, ha confesado tener "contacto cero" con él y le ha deseado lo mejor. "Espero que la persona que llegue me quiera como soy y ya está", ha dicho firme.

A pesar de todo y de este último varapalo sentimental, la cantante no cierra nunca la puerta al amor. ¡Incluso ha deseado que le gustaran las mujeres! "Ojalá me gustaran las chicas, de verdad. Es que entre las mujeres nos entenderíamos más", ha explicado. Sea como fuere, dicen que cuando se cierra una puerta…¿se abrirá una ventana?