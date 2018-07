¿Por qué cocinar con inducción es más saludable?

CONTROLA LA TEMPERATURA DEL ACEITE Y GANA EN SALUD CON LAS PLACAS DE INDUCCIÓN DE BALAY

Cocinar con placas de inducción tiene múltiples ventajas, pues son fáciles de limpiar (no hay que esperar tanto a que se enfríen y, por tanto, la suciedad no se queda adherida), económicas, rápidas y seguras. Pero no son estas las únicas ventajas de apostar por este sistema eficiente y con múltiples funciones avanzadas: cocinar con inducción es también mucho más saludable, gracias a su función de Control de Temperatura del Aceite, que nos permitirá controlar la temperatura a la que cocinamos para obtener unos platos más sabrosos y mucho más sanos.