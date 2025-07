Lucía Rivera se pronuncia sobre la polémica de su padre Cayetano: "Es un tío súper calmado"

Cayetano Rivera ha protagonizado numerosos titulares debido al incidente que vivió a comienzos de julio en un conocido restaurante de comida rápida en Madrid. El torero acabó siendo detenido por la Policía tras una discusión en el local y, ante este acontecimiento y el revuelo causado, se pronunció mediante dos comunicados.

Tras ello, varios rostros conocidos, sobre todo de su entorno más cercano, han querido mandarle mensajes de apoyo, tal y como hizo Blanca Romero.

Cayetano Rivera | Gtres

Ahora, con las aguas más calmadas, ha sido su hija, Lucía Rivera, la que ha reaccionado públicamente a la controversia. Disfrutando ya del verano, la hija de Blanca Romero ha hablado antes las cámaras de Gtres comentando cómo se encuentra el diestro, con quien ha estado unos días en Mallorca.

Durante el photocall de la 2º edición de los premios de la Academia de la Moda Española 2025 en Madrid, la joven ha señalado que la prensa tiene que "hablar con él" ya que ella no va "a entrar", pues "es un tema muy serio y que no tengo que hablar".

Lucía Rivera | Gtres

"Es frivolizar si lo hablo aquí", ha asegurado Lucía, afirmando que su padre "es muy amable" y que "nunca entra en estas cosas y es que él odia todo lo que sea contar su vida, nunca cuenta nada. Voy a aprender de él, a callarme un poquito".

Además, descartaba las informaciones que apuntan a la agresividad que mostró, indicando que Cayetano tiene "agresividad cero": "No hay ninguna agresividad. Yo creo que es más la gente, el revuelo, que él siempre es un tío super calmado y cuando hay una noticia que sale un poco de la línea de lo calmado que es, pues pasa lo que pasa".

Y es que, tal y como ha dicho ante los medios, Lucía está pendiente de toda la actualidad informativa y del "cotilleo".

"Me suelo despertar con mal humor. Odio que me despierten y como siempre me despiertan, pues intento las dos primeras horas del día no mirar el móvil. Y después ya lo miro y cotilleo, obvio. El que te diga que no es cotilleo, miente", confirmando que "obviamente" se busca en internet "por si acaso".