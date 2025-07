Ana Peleteiro cuenta cómo este embarazo trastocó sus planes: "He estado triste"

Después de anunciar que espera su segundo bebé, Ana Peleteiro se ha sincerado sobre todo el carrusel de emociones que sintió ante esta inesperada noticia.

Lo último que pensaba la atleta era volver a quedarse embarazada en estos momentos, pero su pareja, Benjamin Compaoré, y ella serán padres de nuevo.

Ahora, con toda la naturalidad y confesando sus nervios y un pronóstico que no entraba en sus planes, la deportista ha hecho una sorprendentes declaraciones durante el photocall de la 2º edición de los premios de la Academia de la Moda Española 2025 en Madrid.

"He estado mal estas últimas semanas, pero ya parece que estoy empezando a ver la luz. Ha sido duro y tanto a nivel psicológico como a nivel físico me he encontrado muy mal. Y también pues eso, gestionar un poquito esta sorpresa, que ha sido una sorpresa maravillosa, pero claro, cuando tu trabajo depende de tu 'performance' física, pues el pararte así de repente como que te sorprende. Pero bueno, ya súper felices disfrutándolo y mira, me ha caído en verano, así que por lo menos puedo estar en Galicia divinamente y no aquí achicharrándome Madrid", ha asegurado.

Muy sincera, Peleteiro ha recalcado que "he estado triste", haciendo una reflexión sobre el momento en el que se ha quedado embarazada: "Yo creo que al fin y al cabo también hay que dar visibilidad que a veces un embarazo es maravilloso, pero cuando no es planeado te puede trastocar y a mí me cogió como un momento de querer llevar el atletismo a mi máximo nivel y como que te frena de repente. Yo soy una persona muy planificada, me gusta tenerlo todo controlado. Pues ahora me quiero quedar embarazada, pero ahora no. Ahora ha sido como cuando Dios quiso y bueno, pues me costó como un poquito gestionarlo, pero nada, unos cuantos días".

Ana Peleteiro en la 2º edición de los premios de la Academia de la Moda Española en Madrid | Gtres

Además, la medallista olímpica en triple salto se enteró de la noticia tres días antes del Campeonato de Europa que se celebró en Madrid: "La gente pensaba que era que no quería ir a competir y tal, eso me dolió un poco porque yo siempre con la Selección Española me transformo. Entonces eso creo que me pudo llegar a afectar un pelín, pero bueno, nada que no se pase con unos percebes".

Sobre la diferencia que ha experimentando con el primer embarazo, Ana ha comentado que "el cerebro hace que te olvides de lo malo que te da un embarazo para que te vuelvas a quedar, pero yo creo que el primer trimestre todo el mundo lo pasa mal, es un cambio enorme para el cuerpo de la mujer y hay que adaptarse y unas personas se adaptan antes y otras después".

"Al final lo tuve que decir súper pronto porque se notó la barriga enseguida y tampoco quería estar mintiendo ni que la gente estuviese preocupada. Y tampoco tenía miedo a afrontar el que si pasa algo, pues contarlo. En plan, creo que también es importante visibilizar que un embarazo se puede interrumpir y no pasa nada. Y mira, mi madre me dijo un día: 'Mira hija, no te preocupes porque al final si lo pierdes lo vas a contar también porque vas a querer contar tu experiencia'", ha recordado la atleta.

"Yo es algo que siempre he querido hacer, tener otro bebé, pero como que no quería en este momento", ha señalado. "Nos cogió muy de sopetón, pero la verdad que mi marido se lo tomó tan bien, mis padres felices, mi hija encantada", ha verbalizado, preparada para ser nuevamente madre.