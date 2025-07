Hiba Abouk, molesta, pide que no le pregunten más por Álvaro Muñoz Escassi: "Ha pasado ya un año"

Un año ha pasado desde que unas fotos de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi juntos hicieran saltar todas las alarmas: ¿estábamos ante la nueva pareja del verano? Pues, efectivamente, no. Tras insistir en que solo eran amigos, la actriz confirmó su historia de amor con Antonio Revilla (que ya ha llegado a su fin) y el exjinete con Sheila Casas. Ahora, no hay ni rastro de esa amistad y la protagonista de Eva Y Nicole ha hecho una petición: que no se le pregunte por él más.

Con un precioso diseño blanco de Juan Vidal de lentejuelas y la mejor de sus sonrisas, Hiba ha reaparecido en los Premios de la Academia de la Moda Española. "Ya sabéis que me encanta la moda, que la apoyo muchísimo siempre que puedo y bueno, en este caso más la moda española", ha respondido a los micrófonos de Europa Press.

Hiba Abouk en los Premios de la Academia de la Moda Española | Gtres

Fiel a todas las citas de moda de nuestro país, la actriz ha desvelado que su hijo mayor está heredando esta pasión. Sin embargo, aunque ha confesado que no tiene ningún problema en hablar de su vida y de sus pequeños, sí que ha querido dejar claro que no piensa pronunciarse sobre su situación sentimental y, mucho menos, sobre personas que forman parte de su pasado.

"He decidido que no voy a hablar de algo que no sea de mí. Es que me preguntáis por terceras personas… Ha pasado un año y la realidad cambia. Y no sé nada de lo que me preguntáis", ha respondido haciendo referencia a Escassi y a su reciente ruptura con Sheila Casas.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi, en un evento en Madrid | Gtres

Unas declaraciones con las que ha dejado claro que no tiene idea (ni quiere tenerla) sobre la vida de su examigo. Al preguntarle si quiere que dejen de preguntarle por él en los photocalls, molesta, ha respondido: "Sí, por favor. hombre, ya estaría. ¿No entendéis que mi silencio es porque no tengo nada que decir sobre este tema?".

Y lo cierto es que un año después de que saltasen rumores de relación entre ambos, cada uno ha seguido su camino sin estar vinculados. Asegurando no estar enfadada, pero sí molesta por las preguntas, ha bromeado con la situación: "Si queréis os hago un croquis, os lo explico un poco mejor. Pero yo creo que mi silencio está bastante…".

Hiba Abouk en los Premios de la Academia de la Moda Española | Gtres

Durante estos meses en los que el nombre de Escassi ha sonado con mucha fuerza, hay quien ha afirmado que es mejor no tenerle de enemigo. Pero Hiba, ajena a todo, ha respondido clara y concisa: "¿Qué miedo ni qué miedo? Por favor… No, no va por ahí. Va por una voluntad mía, que sabéis cómo he sido, pues no querer hablar de nada que no sea mi trabajo".

Dando por zanjado el tema, la actriz ha dejado muy claro que no quiere ni oír el nombre del que un día fue su amigo. "Esta noche mi apoyo a Juan Vidal, a la moda española en general (…) Os puedo hablar de mis hijos también, porque son míos y lo hago con muchísima alegría. Más no tengo que contar nada", ha sentenciado.