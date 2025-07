Así es AMIMA Brand, la marca de bolsos veganos que ha lanzado la influencer Rebeca Terán

Las colaboraciones entre hermanas en el mundo digital están más presentes que nunca, y no es casualidad. Muchas influencers deciden dar el salto al emprendimiento, y qué mejor que hacerlo de la mano de alguien tan cercano, con quien compartir la ilusión y el trabajo diario. La confianza, el talento y la complicidad familiar se reflejan en proyectos con mucha personalidad y un toque único.

Un buen ejemplo lo vemos con Sara y Marta Baceiredo, que empezaron trabajando juntas en la firma de bolsos Its Lava y ahora se han lanzado a un nuevo reto como socias en la cafetería We Are Always Open, en Madrid. También están Grace y Melissa Villarreal, que fundaron The Villa Concept, una marca que apuesta por lo clásico, lo atemporal y la calidad. ¡Está claro que cuando las hermanas se juntan, la fórmula funciona!

En este contexto, ha nacido una nueva marca: AMIMA Brand. ¿Quién está detrás de ella? Ni más ni menos que las hermanas e influencers madrileñas Rebeca y Marta Terán, que se han unido para lanzar una firma de bolsos que no solo destaca por su diseño vegano y versátil, sino también por su fuerte carga emocional.

De influencers a emprendedoras: las hermanas Terán y AMIMA Brand

Pongámonos en contexto. A Rebeca puede que ya la conozcas, pues es una influencer con años de trayectoria en YouTube y una comunidad fiel de amigas y amigos obligados (como ella los llama) en Instagram, donde cuenta con más de 253 mil seguidores. Sus contenidos giran en torno a la moda, el lifestyle y la maternidad, pues hace dos años se convirtió en mamá de mellizos, Marta y Adrián.

En sus redes, podíamos ver con frecuencia la presencia de su hermana Marta. Un tiempo después ella también decidió seguir los pasos de Rebeca y se lanzó al mundo de la creación de contenido. Poco a poco, su comunidad va aumentando, y ahora ya cuenta con más de 32 mil seguidores en Instagram.

Hace un mes, las hermanas anunciaron un gran hito en su carrera, que aunque secreto al principio, ya dejaba intuir que la moda sería la protagonista. Pocas semanas después, veía la luz el proyecto A, una marca de bolsos "que nace para acercarnos a todas las amigas", tal y como la describen ellas mismas. AMIMA Brand ya es una realidad, pero ¿por qué este nombre?

El nombre AMIMA es la abreviatura de A Mi Manera inspirado en la canción My Way de Frank Sinatra, que formó parte de la banda sonora de la infancia de las hermanas gracias a sus padres. Esta conexión personal da a la marca un trasfondo emotivo muy especial, como un homenaje a todo lo que su familia ha hecho por ellas a lo largo de la vida.

Chile, la primera colección cápsula con alma y versatilidad

Las raíces familiares también se reflejan en el primer drop. La colección limitada con la que se ha estrenado AMIMA Brand se llama Chile, en homenaje al país de origen de su madre. La colección está formada por tres modelos diferentes, y cada uno de ellos está disponible en dos colores —entre verde, burdeos, negro y crema—, sumando un total de seis bolsos. A día de hoy, tres de ellos ya están agotados debido a la buena acogida que han tenido.

Tal y como explican en su web, los bolsos están fabricados con piel vegana y presentan un diseño cuidado y estructurado. En cuanto a los precios oscilan entre los 74 y 82 euros, situándose como una opción asequible dentro del mercado de bolsos veganos y de edición limitada.

Pero lo que realmente marca la diferencia respecto a otras marcas son las correas. Cada bolso incluye cuatro correas intercambiables —corta, larga, de nudos y de cadena—, lo que permite adaptarlo fácilmente a distintos estilos y ocasiones, sin necesidad de comprar accesorios adicionales. Así, cada una puede llevarlo a su manera.

Por ahora, las hermanas han apostado por lanzar una colección exclusiva, por lo que cada bolso se convierte en una pieza casi única, ideal para quienes buscan accesorios con personalidad y que no están por todas partes. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona la marca y con qué nuevos productos nos sorprenden las hermanas en el futuro.