Trucos efectivos para acelerar el metabolismo y adelgazar

Cada persona es un mundo y no todos respondemos de la misma manera ante los procesos y reacciones bioquímicas que tienen lugar en las células del organismo. Hay metabolismos que funcionan más rápido y otros, en cambio, lo hacen más despacio.

Al acelerar el metabolismo el cuerpo gasta más energía. Esto quiere decir que las calorías de las comidas se consumirán directamente y no les dará tiempo a almacenarse en forma de grasa. Además, una vez consumidas por completo esas calorías ingeridas, el cuerpo recurrirá a la grasa almacenada como fuente de energía y, por tanto, se bajará de peso, todo esto, siempre y cuando sepas cómo manejar tu metabolismo.

Para conseguir que tu metabolismo trabaje para ti y perder peso sin un gran esfuerzo tienes que aprender a acelerar el metabolismo. Ficha estos trucos que te harán la vida mucho más fácil:

Desayuna siempre

Tras toda la noche sin comer nada, desayunar hace que tu metabolismo se despierte. Además, al desayunar tendrás menos hambre a lo largo del día, ya que comer por la mañana mantiene constantes los niveles de glucosa e insulina. En el momento en que haces la primera comida del día tu cuerpo comienza a quemar calorías.

Despídete de las dietas bajas en calorías

Si lo que quieres es adelgazar y acelerar tu metabolismo, tienes que comer. Las dietas bajas en calorías no son buenas compañeras.

Si no ingieres las calorías que tu cuerpo necesita, tu organismo no funcionará bien y por tanto, irá más lento. Si comes lo que necesitas, tendrás mucha más energía y tu metabolismo no dejará de funcionar.

Modifica tus entrenamientos

El deporte es clave para acelerar el metabolismo, pero lo cierto es que hay que tener claro qué deporte hace para que tu metabolismo esté más activo y quemes más calorías. Cuanto más deporte haces, más eficaz eres o lo que es lo mismo, tu cuerpo gasta menos calorías.

Por eso mismo, es muy importante cambiar los entrenamientos de vez en cuando. De esta forma tu cuerpo no se acomodará a una rutina y se esforzará más.

Metabolismo | Agencias

Come cada tres o cuatro horas

Es mejor hacer cinco o seis comidas al día más pequeñas, que tres más grandes. Hacer más comidas al día es un plan perfecto si quieres acelerar el metabolismo. De esta forma y entre otras cosas, evitarás niveles altos de glucosa en insulina en sangre, y por tanto, evitarás ganar peso. Obviamente, todo esto será efectivo si se sigue una dieta saludable y equilibrada y si además se combina con ejercicio físico.

Entrena con pesas

Al contrario de lo que muchos piensan, las pesas no solo sirven para tener una musculatura exagerada. Entrenar con pesas te ayudará a aumentar tu porcentaje de masa muscular y, por tanto, a disminuir el porcentaje de grasa corporal.

Bebe agua

Beber agua incrementa hasta un 30 % la rapidez de tu metabolismo. Además, te mantendrá hidratada y tu cuerpo responderá mucho mejor a las actividades diarias.

Según la persona y su ritmo de vida, será conveniente una cantidad u otra, pero sí o sí, lo ideal es tomar, por lo menos, 2 litros de agua.