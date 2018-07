No tires la piel de la patata puede ser un rico aperitivo

La patata es un alimento importante para mantener una dieta equilibrada. El 75% de su composición es agua y en realidad es un alimento bajo en grasas a no ser que se fría y rico en hidratos de carbono y almidón.

Sin embargo, una de las cosas que normalmente solemos deshacernos al comer patatas es de su piel pero la mayoría de la fibra, vitaminas y de nutrientes que contiene una patata se encuentra precisamente ahí, en la piel.

Sí, quizá comer la patata con piel no es algo muy novedoso pero quizá no hayas pensado solo en comerte la piel y es lo que proponemos. Preparar un pequeño aperitivo con la piel de la patata sobrante mientras te estás haciendo una tortilla de patata o unas patatas bravas. En España todavía no está muy extendido, sin embargo es habitual verlo en Estados Unidos.

Es muy sencillo, si ya vas con la idea de preparar esta tapa, a la hora de pelar la patata deja en la piel un poco más de patata para que esté más sabrosa, después solo necesitarás un poco de aceite, sal y freírlas en la sartén y te quedaran unas 'cortezas de patata' de lo más crujientes y sabrosas.

Además puedes acompañarlas con la salsa que más te guste o bañarlas. Lo mejor es que al final obtendrás dos aperitivos por el precio de uno.