El clan Preysler en el concierto de Enrique Iglesias: quiénes estuvieron y quién faltó en su regreso a España

Después de seis años sin pisar un escenario en España, Enrique Iglesias volvió por todo lo alto el pasado fin de semana en el Granca Live Fest 2025. El artista madrileño, que desde hace años reside en Miami junto a su pareja Anna Kournikova y sus hijos, regresó a casa por una noche inolvidable que reunió a unos 25.000 fans en el Estadio de Gran Canaria.

Entre ellos, como no podía ser de otra manera, hubo miembros del clan Iglesias–Preysler, aunque también se notaron algunas ausencias.

Ana Boyer, su fan número uno

La más incondicional fue Ana Boyer, la hermana menor de Enrique, que viajó hasta Las Palmas junto a su marido, Fernando Verdasco, y Ana Verdasco, una de las hermanas del tenista. En sus redes sociales compartieron algunos momentos del concierto, bailando y saltando entre la multitud como auténticos fans. Y es que Ana no es solo su hermana: es una verdadera admiradora de su música.

Story de Fernando Verdasco | Instagram

Tanto es así que, según se ha contado en varias ocasiones, Ana y Fernando se conocieron en un concierto de Enrique en 2012, así que este tipo de citas musicales tiene un valor muy especial para ellos.

La familia Verdasco-Boyer, que reside en Doha (Catar), aprovechó también para disfrutar de unos días de desconexión alojados en el emblemático Hotel Santa Catalina, un cinco estrellas de lujo en la isla, acompañados por sus tres hijos: Miguel, Mateo y Martín.

Story Ana Boyer | Instagram

Tamara Falcó también estuvo

A pesar de los rumores de crisis con Íñigo Onieva, Tamara Falcó no quiso perderse esta cita tan significativa para su hermano. Según publica la revista Semana, la marquesa de Griñón viajó también a la isla para asistir al espectáculo.

En cambio, quien no estuvo presente fue Isabel Preysler. La madre del artista no acudió al único concierto de Enrique en su país, aunque no se descarta que, antes de volver a Miami, el cantante se deje ver por Villa Meona, la casa familiar, para pasar tiempo con su madre y sus hermanas, como lo hacía en su infancia.

Un concierto para recordar

Desde su última actuación en España, en 2019, habían pasado seis años, así que el concierto fue toda una celebración. Enrique Iglesias repasó sus grandes éxitos, desde los temas que marcaron el inicio de su carrera en los 2000, como Héroe —que interpretó junto a Emilia Mernes—, hasta sus hits más recientes como Súbeme la radio, El perdón, Loco o Duele el corazón.

Un repertorio cargado de nostalgia, ritmo y emoción que hizo vibrar a los miles de asistentes y que marca un hito más en el año del 50 cumpleaños del artista, coincidiendo además con el 30 aniversario de su álbum debut.