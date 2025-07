Primeras palabras de María José Suárez tras la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas

La ruptura sentimental de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas ha sido inesperada y ha revuelto a la prensa del corazón. La pareja parecía vivir un gran momento, pero han terminado tras 8 meses juntos.

Lo anunciaron por sus redes este viernes, 4 de julio, publicando unos mensajes en los que mantenían el cariño que sentían por el otro y explicando que a veces el amor no es suficiente.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi en el aeropuerto | Gtres

Inevitablemente, muchos han recordado la polémica separación entre el jinete y María José Suárez, justo hace un año, y que les convirtió en los protagonistas mediáticos del verano de 2024.

Por ello, las cámaras de Europa Press han preguntado a la modelo sobre su opinión y se ha querido mantener al margen.

María José Suárez | Gtres

"No lo sé, no lo sé. No quiero decir nada, porque al final digo cualquier cosa y lo sacáis de contexto y lo ponéis en titulares", ha señalado de camino al concierto de Miguel Bosé en la Plaza de España de Sevilla, queriéndose desvincular de cualquier información que tenga que ver con su expareja y la actriz.