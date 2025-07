La infanta Sofía ya ha recibido sus notas del curso: así lo ha comunicado su colegio de Gales

El pasado 24 de mayo, la infanta Sofía ponía fin a su etapa en el UWC Atlantic College de Gales, tras dos años de intenso estudio del Bachillerato Internacional. Una graduación a la que no faltaron sus padres, los reyes Felipe y Letizia, que fueron testigos del momento en el que la joven se alzó con el diploma que acreditaba su estancia allí. Un acontecimiento que marcaba el comienzo de nuevos retos para la infanta, muchos más inciertos que los de su hermana, la princesa Leonor, quién optó por seguir los pasos de su padre con una formación militar orientada a su futuro como heredera al trono.

La reina Letizia, la infanta Sofía, con su diploma tras graduarse, y el rey Felipe | Gtres

Ahora, un mes y medio después de que la infanta Sofía abandonara las instalaciones del UWC Atlantic College (la misma institución educativa donde también se formó su hermana, la princesa Leonor), ya ha recibido sus calificaciones finales del Bachillerato Internacional. Una noticia que ha trascendido a través del propio centro, que ha celebrado el final de etapa de los alumnos de segundo curso mediante un comunicado publicado en su perfil oficial de Instagram.

"Felicitaciones a todos los estudiantes que reciben hoy los resultados del examen IB, comenzaba el comunicado, acompañado de una fotografía de grupo de la promoción. En el mensaje, el centro ha puesto el foco no solo en los resultados, sino también el valor del proceso vivido: "Mientras reflexiones sobre tus logros, recuerda que estos resultados representan sólo un aspecto de tu viaje. No definen el alcance completo de tu aprendizaje, crecimiento, o el impacto que has hecho en los últimos dos años en UWC Atlantic.

Una filosofía que también ha servido para destacar la labor del centro durante los dos años de formación de sus alumnos. "En UWC Atlantic, creemos profundamente en el poder de la educación para unir a la gente. Esto significa que rechazamos fundamentalmente las comparaciones a través de tablas de liga o clasificaciones de exámenes. Tales prácticas van en contra de nuestra misión y del entorno de aprendizaje impulsado por los valores que fomentamos", subrayaba el centro en el comunicado.

"Celebramos el camino único de cada estudiante, los desafíos que has superado y el crecimiento personal y colectivo que has experimentado. Hoy es un momento para honrar tu compromiso, resistencia y la riqueza del viaje y no sólo los resultados del examen", ha concluido la institución, con la firma del director, reafirmando así el orgullo que sienten por cada uno de los estudiantes que han pasado por sus instalaciones.

Después de conocer que la infanta Sofía ha superado con éxito sus estudios de Bachillerato Internacional, surge la gran incógnita: ¿qué camino tomará ahora en su formación y futuro profesional?