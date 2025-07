Katia Aveiro responde a las críticas por la ausencia de su hermano, Cristiano Ronaldo, en el funeral de Diogo Jota

Semana negra en el mundo del deporte. El pasado jueves 3 de julio arrancábamos el día con la noticia del triste fallecimiento de Diogo Jota, futbolista del Liverpool, y su hermano André Silva, en un accidente de tráfico en una autopista de Zamora. Según las primeras hipótesis, el siniestro se produjo cuando uno de los neumáticos del vehículo en el que viajaban los hermanos reventó, apartándoles de la carretera e incendiándose en el acto.

Una tragedia que ha conmocionado al mundo del fútbol. Diogo Jota, de 28 años, era una figura clave tanto en el Liverpool como en la selección portuguesa. Tanto es así que, hace apenas un mes, se había proclamado campeón de la Nations League con Portugal y había conquistado la Premier League con el Liverpool. Una temporada brillante para el futbolista también en el plano personal, ya que tan solo 10 días antes del accidente había contraído matrimonio con su pareja de toda la vida, Rute Cardoso, con quien había formado una familia junto a sus tres hijos pequeños.

Han sido muchas las muestras de cariño sucedidas desde entonces. Clubes de todo el mundo, compañeros de profesión, entrenadores y aficionados han expresado su dolor por la pérdida de Diogo Jota y su hermano André. Anfield se ha convertido en un altar improvisado en el que seguidores del Liverpool han dejado banderas, flores y camisetas para honrar a Diogo Jota. Mientras tanto, en Gondomar, localidad cercana a Oporto, se ha celebrado el funeral de los hermanos, en una emotiva ceremonia que ha reunido a familiares, amigos y reconocidas figuras del deporte portugués como Joao Félix, Rubén Neves o Joao Cancelo.

Sin embargo, una de las ausencias que más ha llamado la atención ha sido la del capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, desatándose todo tipo de especulaciones y críticas hacia el delantero. Un gesto muy cuestionado en redes sociales y medios de comunicación, por el que su hermana, Katia Aveiro, ha salido en su defensa públicamente. Mediante varios vídeos publicados en su perfil de TikTok, la hermana del futbolista ha aclarado los motivos por los que Cristiano no se desplazó hasta el funeral. "Cristiano es una figura mediática. Vaya a donde vaya hay un revuelo. Mi hermano no puedo ir a bodas, porque eso le haría el protagonista. No puede ir al cumpleaños de un sobrino ni a un evento mío. No puede ir a un café ni a una terraza, por razones obvias", explicaba Katia.

Unas declaraciones que, sin embargo, han generado aún más debate, especialmente por una reflexión en la que Katia ha mencionado la muerte de su padre: "Cuando mi padre murió hace 19 años, no hubo respeto. Y fue nuestro padre quien murió. Imagínense a mi hermano yendo al velatorio de Diogo y André". Visiblemente afectada por la muerte del futbolista Diogo Jota y su hermano André, Katia ha acabado mostrando su indignación por el protagonismo que había cobrado la ausencia de Cristiano en el último adiós al futbolista del Liverpool: "Es absurdamente vergonzoso ver cómo los canales de televisión, los comentaristas y las redes sociales enfatizan una ausencia en lugar de honrar con respeto el dolor de una familia mutilada, destruida por la pérdida de dos hermanos. Incluso me avergüenza verlo".

Por su parte, aunque el delantero portugués no se ha pronunciado directamente sobre la polémica, sí ha querido rendir homenaje a su compañero de selección compartiendo en sus redes sociales una fotografía de Diogo Jota. Un gesto muy significativo, con el que Cristiano Ronaldo ha mostrado su tristeza por la pérdida del jugador y ha mostrado su respeto hacia la familia en un momento tan delicado.