Alma Cortés explica cómo está tras sus problemas de salud: "Nunca he llegado a estar bien del todo"

Después de sufrir varios ingresos hospitalarios en los últimos meses, Alma Cortés informó en sus redes sociales de los problemas de salud que lleva padeciendo.

"Necesito estar bien, necesito volver a ser yo sin tener que estar medicada semana sí, semana no... Y sobre todo estar bien por mí, por mis niños y por las personas que me rodean día a día", explicaba la hija de Raquel Bollo, que había dado el paso de crear su propio hogar.

Alma Cortés en Sevilla | Gtres

Ahora, la joven se ha dejado ver este fin de semana en Starlite Marbella, disfrutando del concierto de Marc Anthony y allí ha comentado a Europa Press cómo está de su neuralgia.

"Bueno, vengo acarreando unos cuantos problemas de salud. Ahora mismo vengo empastillada, como yo digo, pero bueno. Ahí voy, a tope, solventándolo un poquito. Ya dentro de unos días tenemos cita con el especialista, me mirarán el sistema del oído, que tú sabes que ahora en verano con el agua, las otitis y demás, se complica un poquito, pero bueno, ahí voy", se sinceró.

Además, dejaba claro que "ahora mismo sigo con mi tratamiento", aunque aseguraba que "nunca he llegado a estar bien del todo" ya que "hasta que no hagan estudios y vean de dónde viene" no pueden abordar de lleno este problema.