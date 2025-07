¿Infidelidad, presiones familiares? Claves de la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas

El pasado viernes, Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas anunciaban su sorprendente ruptura a través de sus redes sociales después de 8 meses de amor en los que parecían la viva imagen de la felicidad. "Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo" escribía en sus stories la hermana de Mario Casas, mientras el jinete optaba por publicar un precioso texto que poco después se descubría que había copiado de Tini Stoessel (tras el fin de su relación con Sebastián Yatra): "El tiempo lo cura todo, hay amores que se olvidan y amores que duran para toda la vida y claro que hay amores que te marcan para toda la vida. Personas que tenían que pasar en ese momento, para quizás ni quedarse toda la vida, pero pasar por un momento, enseñarte algo y seguir cada uno su camino (...) cuesta soltar muchas veces a una persona que te hizo feliz, que te hizo reír, que te hizo sentir. Soltar es muy difícil y más cuando hay amor".

Desde entonces, ha habido un aluvión de informaciones, especulaciones, rumores y reacciones a esta inesperada ruptura de la que sus protagonistas no han revelado los motivos.

Teniendo en cuenta la fama de mujeriego de Escassi, no ha tardado en apuntarse a una infidelidad del jinete como el detonante del fin de su relación. Algo que el andaluz ha desmentido este domingo. "Me he portado bien. No me ha dado tiempo a portarme mal, lo que pasa que ahora tengo que apechugar con todo esto, no es lo que más me apetece porque acabo de venir de estar un tiempo en la isla y necesito un poquito de calma, pero estoy bien", ha asegurado.

Rumores de deslealtad que Sheila también ha negado por su parte muy enfadada: "Se están diciendo muchas mentiras, no todo vale para sacar información nueva. En absoluto ha habido infidelidad por parte de ninguno. No hay terceras personas de verdad, era una relación tradicional. Nada más que eso" ha revelado.

Lejos de quedarse ahí, la hermana de Mario Casas también ha negado la existencia de terceras personas en su ruptura a través de sus redes sociales. "Quiero dejar claro que es absolutamente falso que nuestra relación haya terminado por una infidelidad. No ha existido tal cosa por parte de ninguno de los dos. Nos tenemos un profundo cariño y respeto mutuo, y nos deseamos los mejor ambos" ha insistido molesta.

Además, se ha especulado con que Sheila habría decidido romper con Álvaro por "presiones" de su familia, ya que sus padres y sus hermanos nunca habrían visto con buenos ojos su idilio con el andaluz, y no tendrían ningún tipo de relación con él. Es más, Mario, Christian y Óscar Casas ni siquiera habrían querido conocer al novio de su hermana.

"Desbordada" y reconociendo que "no estoy acostumbrada a esto", la creadora de contenido ha dejado claro que su familia no ha tenido nada que ver en su ruptura. "Nadie ha mentido, nadie ha engañado, la ruptura es como cualquier otra, de una pareja que ha tomado la decisión no seguir adelante. No tiene nada que ver con Valeri y con mi familia. Es todo más sencillo, una ruptura y ya. Y los dos nos seguimos teniendo mucho cariño" ha zanjado muy agobiada.

Una separación que no sería definitiva, por lo menos para Escassi, que tendría una "estrategia" para intentar "recuperar y reconquistar" a Sheila, con la que hace unos días reconocía, enamoradísimo, que se planteaba "todo", incluido volver a pasar por el altar.