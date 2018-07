Los mejores alimentos para la piel en invierno

El frío y el viento debilitan la piel y pueden provocar la aceleración del envejecimiento celular, ya que intervienen en la función de cada capa de la piel y, por tanto, se dificulta la oxigenación de las células. Por eso mismo, es imprescindible cuidar la piel con una dieta rica en vegetales y frutas, también en grasas buenas y cereales integrales. Estos son algunos de los alimentos que no pueden faltar en tu dieta de invierno:

El pescado azul

El consumo de pescado azul es necesario si quieres una piel radiante. El pescado azul es rico en omega 3, es decir, grasas buenas, insaturadas, gracias a las cuales tu piel es capaz de regenerarse de manera correcta. El pescado azul es capaz de proteger la membrana celular, o lo que es lo mismo, evita que la piel se inflame o se seque.

El aguacate

El aguacate es un fruto realmente completo. Aporta nutrientes esenciales para la piel y también para el organismo en general. Contiene ácidos grasos esenciales, proteínas de un alto valor biológico, vitaminas de los grupos A, B, D y E y es recomendable por su alta capacidad para hidratar la piel.

El kiwi

Es una fruta muy rica en vitamina C, se suele pensar que la naranja es la fruta que más vitamina C contiene, pero no es así, ya que el kiwi contiene el doble de dicha vitamina. La vitamina C actúa directamente sobre las estructuras de la piel, las fortalece y ayuda a la formación del colágeno necesario para que la piel sea más flexible y elástica.

Las almendras

Las almendras y los frutos secos, en general, son ricos en vitamina E, lo que quiere decir que son una buena fuente de antioxidantes, lo que repercute en la piel como un extra de hidratación y luminosidad. Frena el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de arrugas y marcadas líneas de expresión.

Alimentos para cuidar la piel | Agencias

La zanahoria

Las zanahorias contienen numerosos antioxidantes, por no hablar de que son una fuente inagotable de vitaminas, como la vitamina A, muy beneficiosa para la piel. Estas vitaminas y antioxidantes son capaces de reforzar hasta la capa más externa de la epidermis y, además, la protege contra los factores externos que pueden ser agresivos, como el sol, el viento, etc.

Las semillas de sésamo o de lino

Estas semillas son perfectas para el cuidado de la piel, ya que son una fuente básica de ácidos grasos, en concreto de omega 3. También contienen otros minerales indispensables como el zinc, ideal para el cuidado de la piel. Las semillas de sésamo y de lino proporcionan luminosidad y elasticidad a tu epidermis.

El chocolate

El chocolate puro, en pequeñas porciones diarias, aporta grandes beneficios a la salud, siempre y cuando, claro está, llevemos un consumo controlado, dentro de una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras. El chocolate no solo mejora el estado anímico, también influye positivamente en el aspecto de la piel, gracias a que favorece una correcta hidratación en todas sus capas.