Leire Martínez se pronuncia sobre su ruptura con La Oreja de Van Gogh: "Necesito descansar y reposar todo esto"

Los fans de La Oreja de Van Gogh se llevaron ayer un jarro de agua fría. El grupo anunció que su carrera y la de la hasta ahora vocalista Leire Martínez tomarían caminos diferentes.

Hasta el momento, Leire no se había pronunciado al respecto, pero hoy ha hablado por primera vez, advirtiendo que ella no ha firmado el comunicado del grupo y dando a entender que no lo ha autorizado.

"Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir", ha señalado Leire.

Hace tan solo unos días, Leire cantaba 'Rosas', una de las canciones más míticas del grupo, entre lágrimas. La misma canción la eligió Amaia Montero para su vuelta a los escenarios en un concierto de Karol G. "Leire intuía lo que se estaba gestando antes de su último concierto", ha advertido Mar Montoro, periodista y amiga de Leire.

Las coincidencias han desatado rumores en redes entre los seguidores del grupo. ¿Estaremos ante una vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh?