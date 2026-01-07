Antena3
Un panel muy completo de 875 euros: “Es lo mismo que perdiste la última vez”

Toñeta ha logrado recuperar lo que había perdido en el panel anterior y resuelve un panel al estilo Juan Palomo.

A pesar de que la noche de los Reyes Magos fue ayer, La ruleta de la suerte no deja de repartir premios y regalos. En esta ocasión, los tres concursantes han ofrecido un nivel altísimo con el que se han llevado mucho dinero.

Este panel trataba sobre la Ley de Murphy, aunque en esta ocasión no se ha cumplido para Toñeta ya que ha ido completando el panel tirada tras tirada hasta conseguir la espectacular cifra de 875 euros.

A pesar de que la pista invocaba a que algo pudiese salir mal, la concursante ha resuelto de principio a fin y a podido recuperar lo que había perdido en el panel anterior.

Mira el momentazo de Toñeta en el vídeo de arriba.

