Blanca pone el broche con 2.000 euros en la final: “Está muy bien”

La final ha estado disputada entre los tres concursantes, pero Blanca ha logrado llegar a ella y con una ayuda extra que le ha servido para poder añadir una consonante.

Tras mostrar las letras escogidas que aparecían en el panel, la frase ha quedado bastante expuesta, lo que ha dibujado una sonrisa en la cara de la concursante quien debía resolver el panel completo en menos de diez segundos.

Finalmente ha conseguido descifrar el panel y lo ha celebrado por todo lo alto junto a los presentadores y el resto del plató. El sobre de la ruleta pequeña ha añadido 2.000 euros más, sumando un total de 4.670 euros al premio final de la concursante.

Espectacular final de Blanca, la ganadora del programa, que puedes revivir en el vídeo de arriba.