Una mujer de 75 años espera diez días en un hospital de Tenerife por una operación tras fracturarse el fémur

Una mujer de 75 años permanece desde hace diez días ingresada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) a la espera de una intervención quirúrgica considerada prioritaria tras sufrir una fractura grave del fémur derecho. La familia califica la situación de "indignante, inhumana y de extrema gravedad" y denuncia una demora asistencial injustificada que, aseguran, está poniendo en riesgo su vida.

Su cirugía es urgente, según los protocolos

La paciente, María B., ingresó en el centro hospitalario el pasado 27 de diciembre de 2025 después de ser diagnosticada de una fractura pertrocantérica derecha, una lesión que se produce en la región del fémur cercana a la cadera y que es muy habitual en personas mayores. Según los protocolos clínicos habituales, requiere cirugía urgente, especialmente en personas de edad avanzada. Pese a ello, hasta la noche de ayer seguía inmovilizada, sin haber pasado por quirófano y bajo tratamiento farmacológico intensivo para el control del dolor.

Según ha denunciado la familia en varios medios locales, María pasó sus primeros días en el hospital en condiciones especialmente duras. Tras su ingreso, permaneció encamada en los pasillos del servicio de Urgencias hasta la madrugada del 29 de diciembre, en un entorno que consideran "claramente inadecuado y carente de la atención y la dignidad mínimas" para una paciente anciana con una fractura de cadera.

Aumenta el riesgo de trombosis e infecciones

La prolongada espera para la intervención preocupa seriamente a sus allegados, que alertan de los riesgos asociados a este tipo de demoras. En pacientes mayores, la inmovilización prolongada por una fractura de fémur incrementa de forma conocida el riesgo de trombosis, infecciones, episodios de delirio, deterioro funcional irreversible y un aumento significativo de la mortalidad. Todos estos riesgos, insisten, son evitables con una actuación quirúrgica en tiempo y forma.

Abigaíl Gómez, nuera de la paciente, expresa la indignación de la familia. “Es una situación intolerable tanto para mi suegra como para cualquier ser humano. Lleva diez días con un hueso roto esperando para ser operada”, lamenta. A su juicio, este caso refleja un deterioro profundo del sistema sanitario público, hasta el punto de afirmar que “hoy en día un perro en una clínica veterinaria recibe mejor atención que una persona mayor con una fractura en un hospital universitario”.

Falta de información clara

La familia asegura comprender que las fechas navideñas puedan complicar la organización hospitalaria, pero considera inadmisible una espera de diez días para una lesión de esta gravedad. Además, denuncian la falta de información clara y constante por parte del centro. "No nos han explicado gran cosa. Un día intentaron operarla, pero cancelaron la intervención sin decirnos el motivo, quizá porque entró otra urgencia", explican.

A esta situación se suma un problema añadido: ante la posibilidad de que la operación se realice "en cualquier momento", María lleva varios días comiendo únicamente en la cena, lo que, según su familia, está afectando negativamente a su estado de salud general.

La paciente se fracturó el fémur mientras caminaba, al sentir de forma repentina cómo se rompía el hueso y caer al suelo. A la edad se suma un historial médico complejo, ya que sus huesos están debilitados tras haber recibido quimioterapia y radioterapia para superar un cáncer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com