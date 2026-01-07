Antena3
Blanca logra un panel de 1.400 euros: “Ha sido totalmente fortuita”

La concursante ha logrado acertar en uno de los gajos más complicados, el de 1.000 euros.

Blanca logra un panel de 1.400 euros: “Ha sido totalmente fortuita”

Durante el panel, los tres concursantes han tenido mala fortuna en sus tiradas, perdiendo el turno los tres de manera consecutiva. “Estáis los tres de nones” ha señalado Jorge Fernández.

Blanca, quien había empezado el panel, ha tenido una segunda oportunidad y con un premio acumulado de 225 euros. La concursante ha logrado acertar en la franja de los 1.000 euros.

“Ha sido sin querer” ha señalado el presentador al ver la cara de sorpresa de la concursante. Es muy complicado acertar en este gajo ya que comparte gajo con dos quiebras.

Tirada muy precisa de Blanca que le permite sumar a su marcador total 1.400 eurazos.

