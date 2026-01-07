Alex Rodés (13 años) profesional de la danza: "No he sufrido como Billy Elliot"

Alex tenía tan solo tres años y ya sabía cuál era su pasión: el baile. En su familia nadie estaba ligado al mundo de la danza, pero su cuerpo le pedía bailar. Incluso lo hacía sin darse cuenta.

"Un día fui a probar a una clase de baile de mi hermana y me encantó el ambiente, la gente... solo había otro niño", a lo que ha añadido que "ahora voy a ir a Alemania y a Mónaco".

A lo largo de su vida ha probado distintos estilos, ha aprendido la disciplina tan exigente de este arte y se ha dado cuenta que lo que el ama no es un juego cualquiera.

Un día entró en un teatro, vio unos ensayos y no dudó en que esta sería la profesión a la que se entregaría en cuerpo y alma. Desde entonces, no ha parado. Incluso entrena unas tres horas cada día.

"Ensayo cuatro o cinco horas al día cada día, salvo los domingo que descanso", ha confesado un apasionado Alex Rodés, "lo tengo muy claro, quiero ser bailarín profesional de mayor".

Según pasan los años, los premios llegan a su carrera, y nuevas puertas profesionales se abren en su camino. Incluidas las exigencias. Tiene 13 años y un sueño que no para de crecer.