Las primeras imágenes de Nos vamos de madre: El viaje de Roberto Leal y Mercedes comienza en Estambul

Roberto Leal y Mercedes están listos para dar el pistoletazo de salida a su gran aventura. Madre e hijo comienzan esta noche su travesía en Estambul, una ciudad repleta de retos donde ambos tratarán de superar miedos y conocer una cultura completamente diferente.

Nos vamos de madre llega esta misma noche al prime time de Antena 3 después de El Hormiguero, un programa donde conoceremos facetas desconocidas hasta el momento del presentador y su madre.

Dale a play al vídeo de arriba y no te pierdas las primeras imágenes de este gran programa. ¡Te esperamos esta noche en el estreno!