La venganza de una fan de Piqué tras negarle una foto el futbolista: "Dije: '¿Sí? pues espérate'"

Todo ocurría en Ceuta, a la salida de un local. Una joven creyó ver al futbolista Gerard Piqué andando por sus calles, pero no creyó que fura nadie más que alguien que se parecía mucho al ex de Shakira. Sin embargo su sorpresa fue mayúscula cuando comprobó que sí se acababa de cruzar con Piqué, en carne y hueso.

Después de la reacción de emoción la chica y sus amigas se dispusieron a pedir al también ex del Barcelona, que se hiciera una foto con ellas. Para decepción de las incondicionales, Gerard, con cara de indiferencia absoluta, según relata la joven, se negó. El grupo de chicas se tomó con humor lo sucedido pero no se quedaron de brazos cruzados ante lo que sintieron como un desprecio.

"Ingeniosa es la venganza"

Su peculiar venganza consistió en una travesura musical que Marian, la otra protagonista de la divertida anécdota, contaba de primera mano en Espejo Público. La periodista Gema López calificaba el musical 'contraataque' del grupo como verdaderamente ocurrente.

"Me ha encantado la venganza"

"Tú te pillas un cabreo que no te levantas en siete días", le reprochaba Miquel Vals a su compañera.

Reemprendieron la marcha con su vehículo no sin antes subir el volumen de los altavoces del coche con una famosa canción de Shakira retumbando, y que la colombiana dedicó en su día al padre de sus hijos.

