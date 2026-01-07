Jorge Fernández disfruta de este temazo de la banda: “Siempre le hago lo mismo a Joaquín”

La ruleta de la suerte siempre arranca con el panel musical en el que los concursantes deben solucionar el contenido de una frase de una canción. En esta ocasión la pista ha sido Trébol y el vocalista de la banda ha asegurado al presentador que le “iba a sonar”.

Después de que Toñeta acertase el panel, la banda ha arrancado la canción de ‘Carmen’ de la banda Trébol. Lo que ha hecho que todo el mundo se pusiese a bailar, a pesar de no ser una canción muy contemporánea.

Al finalizar, Joaquín Padilla y Jorge Fernández han protagonizado un momento muy divertido. “Sois mayores” ha insistido el presentador ante la insistencia del cantante de si conocía la canción.

Al final, Jorge ha reconocido que, sí que le sonaba, pero siempre le dice al cantante que “no lo suena” para disimular la edad.