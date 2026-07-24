El fuego alcanza el entorno de uno de los centros más influyentes de la NASA en Robledo de Chavela

La oleada de incendios forestales continúa castigando a varias regiones de España. Las comunidades de Madrid, Ávila, Toledo y Guadalajara mantienen un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos para tratar de contener unos fuegos que siguen activos, aunque en algunos sectores la evolución comienza a ser favorable gracias al intenso trabajo de los equipos de extinción.

Los incendios han arrasado ya alrededor de 6.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid y cerca de 9.000 hectáreas en la provincia de Ávila, dejando un importante impacto medioambiental y obligando a mantener la vigilancia ante el riesgo de que las altas temperaturas, el viento y la baja humedad puedan reactivar algunos focos.

El fuego ha llegado hasta Robledo de Chabela concretamente a una de las bases de la NASA desde donde se controlan los satélites. El ministerio del interior ha ordenado el desalojo de este municipio y son más de 90 empleados los que están siendo evacuados uno por uno.

Es un centro muy referencial de la NASA según nos comenta el periodista de sucesos Carlos Quílez. Esto se debe al avance del gran incendio forestal de la Sierra Oeste por la unión de los tres incendios que actúan en la Comunidad de Madrid.

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