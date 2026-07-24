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Lola García, el apoyo incondicional de Kiko Rivera durante su ingreso hospitalario

Lola García no se ha separado ni un segundo de Kiko Rivera. La bailarina ha demostrado todo el amor que siente por el DJ en estos momentos tan complicados.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Lola García no se ha separado de Kiko Rivera desde su ingreso hospitalario. La bailarina se ha convertido en su principal apoyo y, hasta el momento, ha sido la única persona a la que se ha visto entrar y salir del centro sanitario de forma continuada. Además, ha decidido aplazar todos sus compromisos profesionales para permanecer a su lado y centrarse en su recuperación.

Desde que comenzó su relación, ambos han mostrado una gran complicidad y una sólida unión. De hecho, el propio Kiko Rivera ha manifestado en varias ocasiones lo enamorado que está de Lola. Es habitual ver a la bailarina acompañándole en sus actuaciones, del mismo modo que él también la apoya en sus proyectos profesionales.

Sobre la situación familiar del DJ, la periodista Paloma García-Pelayo ha explicado cómo se ha organizado el entorno más cercano durante estos días: "Su madre con sus hijos y su novia con él". Según la colaboradora, este reparto responde al deseo del propio Kiko Rivera para afrontar su recuperación con la mayor tranquilidad posible.

Asimismo, García-Pelayo ha avanzado que, si la evolución continúa siendo favorable, lo previsto es que el artista reciba el alta hospitalaria durante el fin de semana. No obstante, una vez regrese a su hogar, Isabel Pantoja no permanecerá en la vivienda de su hijo, sino que se alojará en otro lugar. Todo ello, siempre que la evolución médica permita que el alta se produzca en las próximas horas.

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