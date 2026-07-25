La La Love You pone el broche a la Semifinal de La Voz Kids junto a los ocho finalistas

La Semifinal de La Voz Kids se despidió por todo lo alto con una actuación llena de energía. Tras conocer a los ocho finalistas, La La Love You compartió escenario con los talents para interpretar ‘El fin del mundo’, convirtiendo el cierre de la gala en una auténtica celebración.

Los finalistas disfrutaron de un momento muy especial junto a la banda, cantando y compartiendo escenario en una actuación cargada de complicidad, música y buen ambiente. Un número que permitió a los talents y a los coaches celebrar el paso a la gran final antes de afrontar la última cita de la edición.

Con este espectacular broche musical, La Voz Kids puso punto final a una Semifinal llena de emoción y dejó todo preparado para la gran final, donde los ocho finalistas volverán a subirse al escenario para luchar por convertirse en la mejor voz de la edición.

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