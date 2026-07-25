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Cada vez que canta se emociona: “Mía, es un lujo ser tu coach en esta edición”

Edurne se queda sin palabras después de escuchar a su talent interpretar ‘Symphony’ en la Semifinal de La Voz Kids.

Cada vez que canta se emociona: “Mía, es un lujo ser tu coach en esta edición”

Cada vez que canta se emociona: “Mía, es un lujo ser tu coach en esta edición”

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Celia Gil
Celia Gil
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Hay artistas que terminan una actuación con una sonrisa y otros que no pueden contener las lágrimas. Mía pertenece a este segundo grupo. La talent volvió a emocionarse al terminar su interpretación de ‘Symphony’ en la Semifinal de La Voz Kids, reflejando todo lo que significa para ella subirse a ese escenario.

Su actuación estuvo cargada de sensibilidad y emoción de principio a fin. Mía volvió a conectar con la canción de una manera muy especial, consiguiendo transmitir cada sentimiento hasta el punto de emocionar también a coaches y asesores.

Edurne no encontraba las palabras para describir lo que acababa de vivir: “Me deja sin palabras, es una niña que cada vez que canta se emociona”, confesó la coach.

Edurne no dudo en reconocer el privilegio de tener a Mía en su equipo: “Es un lujo ser tu coach en esta edición”.

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