Martina supera uno de los mayores retos de La Voz Kids con una brillante versión de Mariah Carey

No cualquiera se atreve con Mariah Carey en una Semifinal, pero Martina decidió asumir el reto. La joven talent interpretó ‘Hero’ en La Voz Kids y volvió a demostrar la seguridad y el potencial que la han acompañado durante toda la competición.

La actuación exigía un gran control vocal y mucha sensibilidad para defender una de las baladas más conocidas de la artista estadounidense. Martina respondió con una interpretación sólida que impresionó a coaches y asesores, confirmando una vez más el enorme nivel que ha alcanzado en esta edición.

Edurne no ocultó el orgullo que sintió al verla sobre el escenario: “Has hecho una actuación con un tema tan difícil… has estado brillante”, le dijo la coach, reconociendo el esfuerzo y la madurez con los que Martina afrontó uno de los mayores retos de la Semifinal.

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