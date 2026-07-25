La Semifinal del equipo de Edurne ya tiene a sus dos finalistas. Después de las actuaciones de Lucía, Martina y Mía, llegó el momento más esperado de la noche: conocer qué dos talents conseguirían el pase a la gran final de La Voz Kids.

La primera decisión volvió a estar en manos del público, que quiso premiar la emoción y la sensibilidad de Mía. La joven talent, que volvió a romper a llorar tras su actuación de ‘Symphony’, recibió el apoyo mayoritario de la audiencia y se convirtió en la primera finalista del equipo.

Con una única plaza todavía disponible, Edurne tuvo que tomar la decisión definitiva. La coach apostó por Martina para acompañar a Mía en la gran final, destacando una vez más el enorme nivel que ha demostrado durante toda la edición. De esta forma, Mía y Martina serán las dos voces que representarán al equipo de Edurne en la última gala de La Voz Kids.

Equipo Edurne para la Final de La Voz Kids: Mía consigue el pase del público y Martina el de su coach | Antena 3

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