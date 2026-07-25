Estos son los ocho finalistas que lucharán por ganar La Voz Kids 2026

La Gran Final de La Voz Kids ya tiene a sus protagonistas. Después de una emocionante Semifinal, el público y los coaches decidieron qué dos talents de cada equipo se convirtirian en los finalistas de la edición, completando así una gala cargada con grandes invitados, lágrimas, sorpresas y mucha emoción.

Los doce semifinalistas se dejaron el alma sobre el escenario en una noche en la que cada actuación podía ser la última. Finalmente, solo ocho artistas consiguieron el ansiado pase a la gran final, donde lucharán por convertirse en la mejor voz kids de la edición.

La Semifinal comenzó por todo lo alto con David Bustamante compartiendo escenario con los doce semifinalistas de La Voz Kids. La música fue la gran protagonista durante toda la gala con grandes invitados: Abraham Mateo compartió escenario con los equipos de Luis Fonsi y Ana Mena, mientras que Rosario Flores regresó a La Voz Kids para cantar junto a los talents de Edurne y Antonio Orozco.

Antes de despedir la gala, los ocho finalistas se reunieron sobre el escenario junto a La La Love You para interpretar 'El fin del mundo'.

Equipo Fonsi: Triana y Evolett a la Final de La Voz Kids

El equipo de Luis Fonsi volvió a demostrar su enorme nivel con las actuaciones de Triana, Dani y Evolett. Los tres talents brillaron sobre el escenario, pero solo dos podían continuar en el programa.

La audiencia eligió a Evolett como la primera finalista del equipo, mientras que Luis Fonsi confió en Triana para ocupar la segunda plaza. De este modo, ambos representarán al coach puertorriqueño en la gran final.

Marco y Erick representarán a Ana Mena

Marco, Erick y Sol protagonizaron una de las semifinales más igualadas de la noche. Los tres artistas defendieron actuaciones muy personales, poniendo muy difícil la decisión tanto al público como a la coach.

El público quiso premiar el recorrido de Erick, mientras que Ana Mena apostó por Marco para completar su equipo de finalistas. Dos artistas muy diferentes entre sí que buscarán llevar a la coach malagueña hasta la victoria.

Antonio Orozco elige a Leire y el público premia a Eduardo

El flamenco, el rock y la emoción se dieron cita en el equipo de Antonio Orozco gracias a Eduardo, Skabum y Leire. Tres actuaciones de gran nivel que hicieron muy complicada la elección final.

Los espectadores otorgaron el primer pase a Eduardo, mientras que Antonio Orozco decidió que Leire fuera la segunda finalista de su equipo. Ambos lucharán por conquistar el título en la última gala de la edición.

Edurne cierra su equipo con Martina y Mía

Lucía, Martina y Mía fueron las protagonistas del último equipo en competir. Las tres talents ofrecieron actuaciones cargadas de sensibilidad y emoción en una noche muy especial para la coach madrileña.

La audiencia eligió a Mía como primera finalista del equipo, mientras que Edurne depositó su confianza en Martina para completar su pareja de representantes. Las dos intentarán llevar a la coach hasta el triunfo en la gran final.

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