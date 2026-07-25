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Equipo Orozco

El público lleva a Eduardo a la final y Orozco apuesta por Leire

El coach completa su equipo de finalistas tras una Semifinal de La Voz Kids marcada por el talento y la emoción.

El público lleva a Eduardo a la final y Orozco apuesta por Leire

El público lleva a Eduardo a la final y Orozco apuesta por Leire

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Celia Gil
Celia Gil
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La Semifinal del equipo de Antonio Orozco ya tiene veredicto. Después de tres actuaciones de un nivel extraordinario, llegó el momento de decidir qué dos talents continuarían luchando por el título en la gran final de La Voz Kids.

La primera decisión volvió a estar en manos del público. Los espectadores eligieron a Eduardo como el primer finalista del equipo, premiando una actuación llena de arte y personalidad que volvió a conquistar tanto al plató como a la audiencia.

Con una única plaza todavía disponible, Antonio Orozco tomó la decisión definitiva y apostó por Leire para completar su equipo de finalistas. El coach volvió a confiar en una de las artistas con más personalidad de la edición, dejando claro que su autenticidad y su forma de vivir la música la han convertido en una de las grandes protagonistas del concurso.

El público lleva a Eduardo a la final y Orozco apuesta por Leire
El público lleva a Eduardo a la final y Orozco apuesta por Leire | Antena 3

Así, Eduardo y Leire serán los dos representantes del equipo Orozco en la gran final de La Voz Kids.

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