Lucía vuelve a conquistar el escenario de La Voz Kids tras cambiar de equipo

Lucía fue la encargada de abrir la Semifinal del equipo de Edurne en La Voz Kids y volvió a demostrar que el robo de la coach madrileña fue una apuesta más que acertada. La joven talent, que llegó al equipo tras ser robada del equipo de Antonio Orozco durante los Asaltos, interpretó ‘Mientes’, de Reik, en una actuación llena de emoción.

Con una interpretación muy cuidada y una gran capacidad para transmitir, Lucía volvió a conquistar el escenario y confirmó el crecimiento que ha experimentado desde que cambió de equipo. Su actuación dejó claro que ha sabido aprovechar la segunda oportunidad que le brindó Edurne.

Al terminar, la coach quiso reconocer no solo su talento, sino también el esfuerzo que hay detrás de cada una de sus actuaciones: “Eres muy profesional y trabajadora. Estoy orgullosa”, le dijo su coach. ¡Vuelve a verla en el vídeo de arriba!

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