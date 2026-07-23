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Esta tarde en YAS Verano, la última hora sobre el ictus de Kiko Rivera

Kiko Rivera ha vuelto a sufrir un ictus, pero, esta vez, un poco más fuerte que el anterior de 2022 según ha explicado. Por ello, se ha visto obligado a cancelar todos sus conciertos de verano.

Kiko Rivera

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Kiko Rivera ha sufrido un ictus por segunda vez desde 2022 según ha revelado en sus redes sociales. El primer comunicado que lanza habla sobre la cancelación de sus dieciseis conciertos previstos en la gira de verano para poder recuperarse de un " grave problema de salud", algo que ha dejado muy preocupado a sus seguidores.

Sin embargo, en el segundo, habla concretamente de un ictus por el que le han quedado "pequeñas secuelas" que podrán desaparecer con rehabilitación y un largo trabajo por delante. Las causas se desconocen pero, el cantante cree que tiene mucho que ver con el estrés y la presión mediática.

Además, ha asegurado que toda la información sobre su salud saldrá a la luz por él mismo o su familia. Sigue el programa como cada día a partir de las 17:00 horas para conocer todas las novedades.

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