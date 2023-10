La víctima de los canteranos del Real Madrid: "Me paso los días llorando, no tengo ganas de nada"

Por primera vez hemos podido ver a las víctimas de los canteranos del Real Madrid que presuntamente grabaron vídeos sexuales de las jóvenes y posteriormente lo difundieron.

Niurka es luna de las víctimas que fueron grabadas sin consentimiento cuando mantenía relaciones sexuales con un canterano del Real Madrid. Posteriormente, las imágenes fueron difundidas.

Cuando vio los vídeos, sintió que había puesto su confianza en las manos equivocadas, algo que, además, es más duro para las mujeres. "Para la sociedad ella es la guarra", ha dicho, algo que ella ha dejado claro que ni es ni se va a creer.

"He abierto una brecha que pensaba que tenía cerrada", ha asegurado, y es que su vida ha cambiado por completo y ha pasado de ser una chica risueña a una persona que no tiene ganas de nada.

Todavía no ha empezado con la ayuda psicológica, pero ya ha recurrido a ella porque no puede controlar la ansiedad que siente cada día que pasa llorando.

Las declaraciones ante la justicia ya han empezado, y Niurka ha asegurado que ella confía y está segura de que se van a aplicar las leyes correspondientes.

La víctima ha mandado, además, un mensaje a las mujeres que hayan pasado por una situación así. "No somos las culpables por confiar en estas personas", ha dicho, además de añadir que sabe que no es fácil contarle a otra persona lo que ha pasado, pero hay que darle voz y no apoyar este tipo de comportamientos.

En cuanto a los responsables de los vídeos, ha dicho que les dio la oportunidad de borrar los vídeos y no quiere nada malo para ellos, solo que se haga justicia y paguen por lo que han hecho.

Primer día de declaraciones

La víctima menor de edad ha llegado al juzgado acompañada de una mujer, y lo hacía cabizbaja y de brazos cruzados. La otra, mayor de edad, se ha tapado la cara con el pelo y una mano.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre en un beach club en Las Palmas de Gran Canaria, y hoy han declarado y han ratificado sus versiones.

En la primera versión, que quedó reflejada en el atestado del caso, la víctima asegura que decidió mantener relaciones consentidas, y que pudo ver que tenían el móvil en la mano pero sin saber lo que estaban haciendo. "Mi cliente se ha mantenido, que intuía que se le había grabado", ha asegurado la abogada.

En el atestado aseguraban además que cuando terminó la relación, la víctima le preguntó si había tomado imágenes y, al no ver nada en la galería, se quedó tranquila.

"En principio los chicos habrían borrado los vídeos, pero hay un testigo que dice que no es así", ha añadido la abogada, y es que, según ese testigo, el vídeo empezó a difundirse por WhatsApp, hasta que la víctima lo descubre.

El próximo 8 de noviembre, los cuatro acusados declararán por primera vez ante el juez. A ellos se les ha imputado hoy un nuevo delito: pornografía infantil.

Una de las víctimas, de 18 años, habló hace unos meses y dejó claro que ella había tenido relaciones con algunos jugadores, pero en ningún momento les dio permiso para grabar y mucho menos difundir las imágenes.