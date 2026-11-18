Isabel Preysler es ahora Presidenta de Honor de la Fundación No me Toques contra el abuso infantil. Una asociación que nace para romper el silencio que rodea a las agresiones sexuales infantiles y ofrecer apoyo especializado a las víctimas y sus familias.

"Cuando me lo propusieron no me lo pensé", afirma Isabel Preysler, "he tenido una infancia feliz, tengo 5 hijos y 10 nietos maravillosos y sentí que tenía que devolver algo a la vida y a la sociedad".

La socialité ha recalcado lo importante que es educar a los niños sobre temas sexuales. "Yo no tenía esa confianza con mis hijos cuando eran pequeños, he tardado mucho más en poder hablar de estos temas con mis hijos", señala.

Ahora, Preysler celebra que los niños puedan tener más información y ha cambiado la forma en la que habla con sus nietos: "Me doy cuenta de la diferencia de cuando ellos eran niños a cómo es ahora".

Isabel Preysler se ha convertido en una de las voces más representativas de la lucha contra el abuso infantil. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en directo en el vídeo de arriba!