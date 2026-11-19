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Tamara Gorro defiende a Amaia Montero: "Cuando vemos a Amaia así, tú sabes cuándo una persona no está bien"
Amaia Montero continúa con su gira de La Oreja de Van Gogh, unos conciertos que han sido muy criticados por la voz y las actuaciones de la cantante, que podría estar pasando por un mal momento.
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Desde que Amaia Montero volvió a La Oreja de Van Gogh, ha recibido numerosas críticas a raíz de sus conciertos. Según los fans, su voz y sus actuaciones no están a la altura de lo que prometía el grupo con la vuelta de la cantante.
En redes sociales, muchos usuarios han señalado que la expectación mediática ha podido sobrepasar a la cantante. De esta forma, algunos vídeos muestran a una Amaia cometiendo errores sobre el escenario o mostrándose muy diferente a como la solíamos ver años atrás.
Nuestra colaboradora Tamara Gorro ha salido en defensa de Amaia Montero y la salud mental. "Cuando vemos a Amaia así, tú sabes cuándo una persona no está bien", afirma Tamara.
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La influencer ha alzado la voz pidiendo que se dejen de compartir vídeos criticando a Amaia. "No hay que alimentar eso", advierte. Una defensa de la salud mental en uno de los momentos más complicados para la cantante. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
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