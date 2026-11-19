Cabría pensar que en La ruleta de la suerte todo depende de, como el mismo nombre indica, tener suerte en las tiradas. Sin embargo, la estrategia aplicada es igual de determinante que las casillas en las que se cae y Sergio ha necesitado la ayuda del público para aplicarla correctamente.

Cuando el concursante había logrado acumular 200€, ha ido a parar a la casilla del x2. De ese modo, conseguía duplicar su marcador para alcanzar los 400€. Ahora bien, antes de que pudiera volver a tirar, el público ha estallado para pedirle que utilizara el gajo de la Doble letra.

Este consejo le ha permitido plantarse con 800€ y, conociendo la respuesta correcta, resolver el panel. Una ola que, en buena parte, ha sido gracias a la propia audiencia que regalaba a Sergio la ovación. ¡Disfruta de esta divertida prueba dando play al vídeo de arriba!