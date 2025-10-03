Vecinos de la presunta estafadora que engañó a su marido durante 9 años: "Hace poquísimo se ha vuelto a casar"

Quien decía ser el amor de la vida de Carlos Felipe, terminó convertida en su mayor traición. Ambos se conocieron por internet y se enamoraron perdidamente, hasta que decidieron casarse y, nueve años después, Carlos Felipe descubrió que todo era una gran mentira.

Su mujer había fingido presuntamente un tumor cerebral en el que él había invertido más de 70.000 euros. Además, con la ayuda de un detective, destapó que también tenía una doble vida, estaba casada con otro hombre y tenía una hija.

En Y ahora Sonsoles nos hemos trasladado hasta el pueblo donde vivía la presunta estafadora. Allí, los vecinos están en shock al conocer la noticia, ya que aseguran que hace muy poco tiempo ha celebrado sus 30 años de casada con quien sería el otro hombre. "Han hecho una fiesta", nos cuentan, "hace poquísimo se ha vuelto a casar, que yo no pude ir a la boda".

Carlos Felipe está completamente destrozado, ya que no solo le han roto el corazón, sino que además le han hecho perder miles de euros. ¿Logrará hacer justicia?