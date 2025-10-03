Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Vecinos de la presunta estafadora que engañó a su marido durante 9 años: "Hace poquísimo se ha vuelto a casar"

Carlos Felipe pasó 9 años casado con una mujer que presuntamente fingió un tumor cerebral para aprovecharse de su dinero y tenía una doble vida. ¿Lo sabían los vecinos?

Carlos Felipe

Publicidad

Quien decía ser el amor de la vida de Carlos Felipe, terminó convertida en su mayor traición. Ambos se conocieron por internet y se enamoraron perdidamente, hasta que decidieron casarse y, nueve años después, Carlos Felipe descubrió que todo era una gran mentira.

Carlos Felipe

Su mujer había fingido presuntamente un tumor cerebral en el que él había invertido más de 70.000 euros. Además, con la ayuda de un detective, destapó que también tenía una doble vida, estaba casada con otro hombre y tenía una hija.

En Y ahora Sonsoles nos hemos trasladado hasta el pueblo donde vivía la presunta estafadora. Allí, los vecinos están en shock al conocer la noticia, ya que aseguran que hace muy poco tiempo ha celebrado sus 30 años de casada con quien sería el otro hombre. "Han hecho una fiesta", nos cuentan, "hace poquísimo se ha vuelto a casar, que yo no pude ir a la boda".

Carlos Felipe está completamente destrozado, ya que no solo le han roto el corazón, sino que además le han hecho perder miles de euros. ¿Logrará hacer justicia?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Carlos Felipe

Vecinos de la presunta estafadora que engañó a su marido durante 9 años: "Hace poquísimo se ha vuelto a casar"

Expresidiario en Mijas

Pesadilla en Mijas con un vecino expresidiario violento: “Te voy a matar a ti el primero”

Amina, ex de Cayetano

Amina, ex de Cayetano Martínez de Irujo, horas antes de la boda del aristócrata: "Le gustan mujeres jovencitas, el mundo salvaje, que no se depile"

Neus Asensi
A partir de las 17:00

Neus Asensi, la actriz más explosiva de la comedia española, visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles

Raúl García en Espejo Público.
Compras devueltas

Lo que usted devuelve, otros lo revenden. Así se compran por palés las devoluciones del comercio online

¡Vaya panel! Néstor se lleva más de 1.400 euros tras una secuencia de tiradas estupendas
MEJORES MOMENTOS | 3 DE OCTUBRE

¡Vaya panel! Néstor se lleva más de 1.400 euros tras una secuencia de tiradas estupendas

Es cierto que algunas han sido muy arriesgadas...y por poco no se ha caído en el temido ‘se lo doy’.

Néstor sucumbe a la presión del público y Jorge Fernández se burla de él: “Me estás volviendo loco con los gajos”
MEJORES MOMENTOS | 3 DE OCTUBRE

Néstor sucumbe a la presión del público y Jorge Fernández se burla de él: “Me estás volviendo loco con los gajos”

El concursante parecía haberse olvidado de que tenía el gajo de todas las vocales, hasta que el plató lo ha acordado.

“La L de Laura”: El fallo de Mónica que desata risas en el plató

“La L de Laura”: El fallo de Mónica que desata risas en el plató

Receta ligera y saludable de Joseba Arguiñano: merluza gratinada a la roteña

Receta ligera y saludable de Joseba Arguiñano: merluza gratinada a la roteña

Error en el cribado de cáncer de mama.

La presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama: "Le dije a la consejera que cuánto vale la vida de una mujer en Andalucía"

Publicidad