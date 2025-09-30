El informe de un detective con el que Carlos descubrió que su mujer llevaba una doble vida: "Nunca sospechamos de ella"

Carlos Felipe llevaba nueve años casado cuando descubrió que su mujer, presuntamente, le había estafado. Esta había fingido que tenía un tumor cerebral para aprovecharse de su dinero, haciéndole perder más de 70.000 euros.

Fue gracias a un detective que Carlos Felipe descubrió la verdad. Además de destapar que su mujer estaba perfectamente de salud, descubrió que estaba casada con quien ella decía que era su cuñado y que tenían una hija en común.

"Mantiene una vida familiar en el mismo domicilio con su marido, quien lo es, desde el 19 de mayo de 1995", advierte el informe del detective, "en dicho domicilio reside una joven que es la hija del matrimonio".

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con la familia de Carlos Felipe, que aseguran que han llorado mucho por este asunto. "No sospechábamos nada", confiesan sus hermanas.

Pese a que existen pruebas contra ella, la presunta estafadora sigue negando ante el juez los hechos. Esta asegura que fue maltratada por Carlos Felipe y que le devolverá el dinero, que según ella es mucho menos que el que él reclama.