Tío abuelo de Beatriz Guijarro, cuyo cuerpo ha aparecido calcinado en Oliva: "Hay cosas muy raras"
Ayer, tras más de 50 días desaparecida, se confirmaba que el cuerpo calcinado que se encontró en Oliva era el de Beatriz Guijarro. Una noticia que ha roto a la familia y que ha reabierto heridas e incógnitas.
Más de 50 días después, aparece el cuerpo sin vida de Beatriz Guijarro, la joven de 28 años desaparecida en Oliva (Valencia). Este fue encontrado en una montaña, calcinado y al lado de su mochila, su teléfono móvil y una tarjeta de crédito.
Tras la confirmación de que se trataba de Beatriz, los vecinos de Oliva y la familia se preguntan por qué no encontraron el cuerpo antes. "Es una arboleda que no es grande, se puede encontrar", advierte su tío abuelo.
El cuerpo apareció en una zona que se había inspeccionado en varias ocasiones, la primera buscando el cuerpo de Beatriz y, la segunda, tras un incendio: "Hay cosas muy raras, se ha buscado el cuerpo, no ha aparecido".
Según nos cuenta su tío abuelo, aún guardaban esperanza de que Beatriz apareciera con vida, aunque ahora pueden cerrar una dolorosa etapa: "Siempre hay esperanza hasta que no se sepa nada".
