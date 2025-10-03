Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Tío abuelo de Beatriz Guijarro, cuyo cuerpo ha aparecido calcinado en Oliva: "Hay cosas muy raras"

Ayer, tras más de 50 días desaparecida, se confirmaba que el cuerpo calcinado que se encontró en Oliva era el de Beatriz Guijarro. Una noticia que ha roto a la familia y que ha reabierto heridas e incógnitas.

Beatriz

Publicidad

Más de 50 días después, aparece el cuerpo sin vida de Beatriz Guijarro, la joven de 28 años desaparecida en Oliva (Valencia). Este fue encontrado en una montaña, calcinado y al lado de su mochila, su teléfono móvil y una tarjeta de crédito.

Tras la confirmación de que se trataba de Beatriz, los vecinos de Oliva y la familia se preguntan por qué no encontraron el cuerpo antes. "Es una arboleda que no es grande, se puede encontrar", advierte su tío abuelo.

El cuerpo apareció en una zona que se había inspeccionado en varias ocasiones, la primera buscando el cuerpo de Beatriz y, la segunda, tras un incendio: "Hay cosas muy raras, se ha buscado el cuerpo, no ha aparecido".

Según nos cuenta su tío abuelo, aún guardaban esperanza de que Beatriz apareciera con vida, aunque ahora pueden cerrar una dolorosa etapa: "Siempre hay esperanza hasta que no se sepa nada".

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Beatriz

Tío abuelo de Beatriz Guijarro, cuyo cuerpo ha aparecido calcinado en Oliva: "Hay cosas muy raras"

Ana

Ana cuenta cómo una anestesia provocó una discapacidad del 90% en su hijo: "Alivia que se demuestre que teníamos razón"

Cayetano Martínez de Irujo

Imágenes exclusivas de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a escasas horas de su boda

Nutriman
NUTRIMAN

La letra pequeña de las etiquetas de los alimentos: ¿qué hay detrás del 'light' o del '0% grasa'?

Carlos Felipe
Exclusiva

Vecinos de la presunta estafadora que engañó a su marido durante 9 años: "Hace poquísimo se ha vuelto a casar"

Expresidiario en Mijas
Vecino conflictivo

Pesadilla en Mijas con un vecino expresidiario violento: “Te voy a matar a ti el primero”

Un vecino que acaba de salir de prisión tiene a su barrio atemorizado. Vive a escasos metros de un bloque de viviendas sobre el que tiene una orden de alejamiento.

Amina, ex de Cayetano
Boda Famosos

Amina, ex de Cayetano Martínez de Irujo, horas antes de la boda del aristócrata: "Le gustan mujeres jovencitas, el mundo salvaje, que no se depile"

Este sábado se celebra el matrimonio entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. El enlace no está exento de cierta polémica debido al testimonio de una expareja del aristócrata, el día antes, en exclusiva para Espejo Público.

Neus Asensi

Neus Asensi, la actriz más explosiva de la comedia española, visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles

Raúl García en Espejo Público.

Lo que usted devuelve, otros lo revenden. Así se compran por palés las devoluciones del comercio online

¡Vaya panel! Néstor se lleva más de 1.400 euros tras una secuencia de tiradas estupendas

¡Vaya panel! Néstor se lleva más de 1.400 euros tras una secuencia de tiradas estupendas

Publicidad