Noa emociona con Christina Aguilera y se une al equipo de Sebastián Yatra en La Voz

La joven interpretó ‘The Voice Within’ de Christina Aguilera en una actuación muy especial que mantuvo a todos expectantes hasta el último segundo.

Noa, talent de La Voz

Celia Gil
Noa llegó al escenario de La Voz con la intención de emocionar y lo consiguió con una de las canciones más icónicas de Christina Aguilera: ‘The Voice Within’. Su actuación, delicada y poderosa a la vez, mantuvo a los coaches en vilo hasta el final, esperando a ver si alguien se decidía a girarse.

La sorpresa llegó en el último segundo, cuando Sebastián Yatra pulsó el botón y se dejó llevar por lo que sintió en el momento. “Sentí algo… me pusiste a pensar mucho”, explicó el colombiano, destacando la conexión que había tenido con la voz de la talent.

Yatra también quiso poner en valor la dificultad de la elección: “Elegiste una canción muy difícil y es complicado lucirse”, le dijo con sinceridad. Finalmente, Noa logró su objetivo: entrar en La Voz y comenzar su aventura de la mano de Sebastián Yatra.

Malú, coach de La Voz

En directo, segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz: una talent sorprende a su madre

