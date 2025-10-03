Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
SEVILLA

Muere un niño de 13 años y otro menor está herido tras sufrir un accidente con un patín en Sevilla

La Guardia Civil está investigando el suceso para esclarecer las causa del accidente.

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061Junta de Andalucía

Rosario Miñano
Publicado:

Un menor de 13 años ha muerto tras sufrir un accidente con un patín en El Saucejo (Sevilla) y otro menor resultó herido, según informa 112 Emergencias de Andalucía.

El accidente mortal se produjo este jueves 2 de octubre sobre las 19.20 horas, cuando varias llamadas alertaron a Emergencias de que se necesitaba atención sanitaria urgente para un menor que se encontraba en el suelo junto a un patín en una calle de la localidad sevillana.

Hasta el lugar se desplazó inmediatamente agentes del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y la Policía Local. Los médicos atendieron al menor de 13 años, con signos de atropello, y que fue trasladado en estado crítico al Hospital de Osuna, donde acabó falleciendo.

La hipótesis que baraja la Guardia Civil como causa del accidente es que el menor fallecido conducía el patinete y llevaba al otro joven como acompañante, y que, a consecuencia de una distracción, acabó chocando contra un coche que estaba aparcado. El Equipo de Atestados de Tráfico de Utrera está llevando a cabo la investigación para esclarecer las causas.

