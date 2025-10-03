Entrevista
Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con el peso: "A nadie le gusta pesar 127 kilos, hay cosas que no se eligen"
El artista cuenta cómo durante una época tuvo problemas con la alimentación y el peso, llegando a pesar 127 kilos. Hoy, recuerda cómo detrás de todo aquello había problemas más serios como la ansiedad o el síndrome del impostor.
Publicidad
Antonio Orozco atraviesa una de las etapas más dulces de su vida, aunque no siempre fue así. El artista ha escrito Inevitablemente yo, un libro en el que habla de los episodios más oscuros de su vida y de cómo, con ayuda psicológica y el apoyo de los suyos, logró salir adelante.
Uno de los asuntos que Orozco trata en el libro es su relación con el peso y la alimentación. El artista confiesa que llegó a pesar 127 kilos y que llegó un punto en el que no lograba aceptarse a sí mismo. "A nadie le gusta pesar 127 kilos", advierte.
Aquella mala relación con la alimentación vino dada por la ansiedad y la presión de su carrera. "Pasas años intentando encajar en un sitio y cuando llegas, se siente un vértigo muy grande", nos cuenta, "en nuestra carrera no se puede parar".
El año pasado, tras la advertencia de un médico, Antonio comenzó una transformación física y logró perder 23 kilos: "Durante muchos años ha sido un problema súper serio".
Más Noticias
- El bulo por el que Antonio Orozco se planteó dejar su carrera: "Fue el disparadero más bestia que yo he llegado a sentir"
- Encarni, arrastrada a la ruina por el negocio de su exmarido: "Estaba casada en bienes gananciales y debíamos más de 2 millones"
- Aparece un cuerpo calcinado en Oliva, donde desapareció Beatriz Guijarro: "Habían estado escarbando varios días en esa zona"
Hoy, Orozco trata de concienciar de que detrás de un problema físico puede haber algo más profundo para lo que se necesita pedir ayuda. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
Publicidad