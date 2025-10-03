Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con el peso: "A nadie le gusta pesar 127 kilos, hay cosas que no se eligen"

El artista cuenta cómo durante una época tuvo problemas con la alimentación y el peso, llegando a pesar 127 kilos. Hoy, recuerda cómo detrás de todo aquello había problemas más serios como la ansiedad o el síndrome del impostor.

Antonio Orozco

Publicidad

Antonio Orozco atraviesa una de las etapas más dulces de su vida, aunque no siempre fue así. El artista ha escrito Inevitablemente yo, un libro en el que habla de los episodios más oscuros de su vida y de cómo, con ayuda psicológica y el apoyo de los suyos, logró salir adelante.

Uno de los asuntos que Orozco trata en el libro es su relación con el peso y la alimentación. El artista confiesa que llegó a pesar 127 kilos y que llegó un punto en el que no lograba aceptarse a sí mismo. "A nadie le gusta pesar 127 kilos", advierte.

Aquella mala relación con la alimentación vino dada por la ansiedad y la presión de su carrera. "Pasas años intentando encajar en un sitio y cuando llegas, se siente un vértigo muy grande", nos cuenta, "en nuestra carrera no se puede parar".

El año pasado, tras la advertencia de un médico, Antonio comenzó una transformación física y logró perder 23 kilos: "Durante muchos años ha sido un problema súper serio".

Hoy, Orozco trata de concienciar de que detrás de un problema físico puede haber algo más profundo para lo que se necesita pedir ayuda. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La inmigración a debate en "Espejo Público" con dos jóvenes

La opinión de un joven estudiante de derecho sobre la inmigración en España: "Lo que no puede ser es que venga gente que reciba más de lo que aporta"

Mika, coach de La Voz

Esta noche, los coaches abren la tercera gala de La Voz al ritmo de Raffaella Carrá

Manifestaciones de protesta.

Hablamos con familiares de los detenidos por Israel en la flotilla: "Ni son delincuentes ni han cometido ningún delito"

Antonio Orozco
Entrevista

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con el peso: "A nadie le gusta pesar 127 kilos, hay cosas que no se eligen"

Arantxa Tirado en Espejo Público.
Tensión en el plató

Fuerte encontronazo entre Arantxa Tirado y Elisa Beni: "Eres una mujer de izquierdas que les dice a las mujeres si pueden salir o no en la tele"

Jaume Asens, abogado de la Flotilla
Flotilla Gaza

El abogado de la Flotilla, Jaume Asens: "Los que vayan a la cárcel, pueden ser días, semanas o meses"

El eurodiputado analizaba la situación de los tripulantes de la expedición humanitaria detenidos por el ejército israelí. Jaume Asens ha explicado el tiempo que pueden permanecer encarcelados en Oriente Medio.

Gloria Estefan revela sus mejores consejos de vida: ”Lo más importante para recoger un premio es mantenerlo corto y nombrar a tu pareja”
Trancas y Petancas

Los consejos de vida de Gloria Estefan: ”Sigue escribiendo mientras te salga del corazón"

La cantante ha propuesto una serie de recomendaciones como persona a través de las preguntas tan directas que le han realizado Trancas y Petancas.

Revive la entrevista completa a Gloria Estefan en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Gloria Estefan en El Hormiguero

Urban Theory en El Hormiguero: uno de los mayores espectáculos musicales del planeta

Urban Theory en El Hormiguero: uno de los mayores espectáculos musicales del planeta

Gloria Estefan, en El Hormiguero

Petancas sorprende a Gloria Estefan con su versión de 'Conga': ¡dedicada a las tapas!

Publicidad