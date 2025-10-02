El sufrimiento de la madre de Carlos Felipe tras descubrir que su nuera es una presunta estafadora: "Para mí era una hija más"

Carlos Felipe asegura que la mayor mentira de su vida fue su matrimonio. Tras nueve años casado con su mujer, descubrió que esta fingía presuntamente un tumor cerebral y que tenía una doble vida con otra familia.

El golpe fue doble cuando Carlos Felipe se dio cuenta de que había invertido más de 70.000 euros en tratamientos para una enfermedad que en realidad no existía. Algo que descubrió gracias a un detective, que le ayudó a arrojar luz y a destapar que su supuesta mujer además estaba casada con otro hombre y tenía una hija.

El entorno de Carlos Felipe se quedó en shock al descubrir las mentiras de la mujer de Carlos Felipe. Una de las que más sufrió fue su madre, Inma, que desarrolló un vínculo muy fuerte con ella.

"No he conseguido reponerme", confiesa, "lo único que deseo es que mi hijo esté bien porque es una buena persona, se lo merece".

Inma nos cuenta que para ella era una hija más y la familia la integró desde el primer momento. "Yo me la creía, me sentía querida", advierte, "nunca sospeché nada, hasta que nos dijo que jugaba al rugby, me pareció un deporte muy brusco para alguien con un tumor en la cabeza".

A día de hoy, Carlos Felipe ha denunciado los hechos, pero la acusada los niega. Esta ha declarado que fue maltratada y promete que devolverá el dinero, que según ella es mucho menos que el que Carlos Felipe reclama.